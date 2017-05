Morscher Ast fiel auf Straße

thl. Winsen. In der Straße Im Ort im Ortsteil Borstel brach am frühen Sonntagabend von einer alten Buche ein dicker morscher Ast ab und stürzte auf die Straße. Zum Glück befanden sich keine Personen auf der Straße, sodass niemand zu Schaden kam. Die Feuerwehr rückte mit der Drehleiter an, um die herunterhängenden Äste, die arg in Mitleidenschat gezogen wwaren in ungefähr zehn Meter Höhe abzusägen. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet.