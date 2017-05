Motorraddiebstahl in Heidenau

thl. Heidenau. Am frühen Mittwochmorgen, irgendwann in der Zeit zwischen 3 und 4 Uhr, hebelten Diebe in der Straße Büntberg einen Schuppen auf. Daraus entwendeten die Täter ein Motorrad der Marke Betamotor RR 4T mit dem Kennzeichen WL - L 25. Der Wert wird auf rund 6.500 Euro geschätzt.