Mülltonnen in Flammen - Zeugen gesucht

thl. Buchholz. Ende Oktober ist es in Buchholz zu mindestens zwei Mülltonnenbränden gekommen. Am 24. Oktober gegen 23.30 Uhr brannte es in der Hamburger Straße, in Höhe des Imbiss "Snacks á la carte". Fünf Tage später, gegen 23 Uhr, ist es in der Parkstraße zum Brand einer Altpapiertonne gekommen. Bei dem letzten Vorfall konnten von einem Zeugen zwei junge und dunkel bekleidete Männer beobachtet werden, die vom Tatort flüchteten. Die Männer werden als ca. 170-180 cm groß und dünn beschrieben. Einer von ihnen soll eine Brille getragen haben. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang und bittet Zeugen, die weitere Angaben zu den beiden Vorfällen machen können, um Hinweise unter Tel. 04181 - 2850.