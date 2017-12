Münzstaubsauger aufgebrochen

thl. Seevetal. Unbekannte nutzten die Weihnachtstage, um in der Glüsinger Straße einen Münzstaubsauger aufzubrechen. Ob Beute gemacht wurde, steht nicht fest. Der entstandene Sachschaden dürfte aber um ein Vielfaches höher sein. Auch in der Winsener Straße wurde ein Staubsauger an einer Tankstelle aufgebrochen. In der Nacht zu Mittwoch erbeuteten die Täter dabei maximal 20 Euro. Der Sachschaden an dem Automaten beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 300 Euro.