Nach Einbruch BMW geklaut

thl. Seevetal. Einen teuren BMW entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch. Dazu brachen sie zunächst die Garage auf und gelangten von dort aus in das Haus. Hier wurde dann der Fahrzeugschlüssel für den vor der Garage geparkten BMW gefunden. Damit konnte der Wagen problemlos gestartet werden und die Täter suchten das Weite. Am Fahrzeug waren die Kennzeichen WL-BE 669 angebracht. Der Wert des BMW liegt bei etwa 62.000 Euro.