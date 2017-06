Nächtlicher Pkw-Diebstahl

thl. Neu Wulmstorf. In der Nacht zu Mittwoch, in der Zeit zwischen 21 und 7 Uhr, betraten Diebe ein Grundstück am Auering und entwendeten ein in einem Carport abgestellten Toyota RAV 4. Der Wagen war mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Vermutlich gelang es den Tätern, dieses zu manipulieren und das Fahrzeug damit zu öffnen und zu starten. Der Wert des Wagens wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Das Kennzeichen lautet WL - AH 5409.