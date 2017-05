Navi aus BMW in Buchholz ausgebaut

thl. Buchholz. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag unter anderem das fest verbaute Navigationssystem aus einem 7er BMW ausgebaut und gestohlen. Der Wagen stand auf einem Grundstück in der der Straße Heimgarten im Stadtteil Steinbeck. Wie die Täter in den Innenraum des Fahrzeuges gelangten, ist bislang unklar. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.