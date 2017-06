Navi aus Skoda Yeti ausgebaut

thl. Ramelsloh. In der Nacht zu Montag brachen Diebe einen Skoda Yeti auf, um daraus das fest installierte Navigationssystem zu stehlen. Wie die Täter den Wagen öffnen konnten ist unklar, Aufbruchspuren konnten nicht gesichert werden. Der Wagen stand mitten auf einem Privatgrundstück an der Horner Straße in einem Carport. Der Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.