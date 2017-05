Navi aus Traktor ausgebaut

thl. Salzhausen. Ein GPS-Empfänger, der für die Navigation bei der Feldarbeit an einem Traktor angebracht war, wurde der Nacht zu Dienstag von Dieben abmontiert und entwendet. Der Traktor stand auf einem Hof in der Straße Am Bruchgarten. Der Wert des Bauteils wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.