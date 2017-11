Navigationsgerät ausgebaut

thl. Seevetal. Aus einem an der Hittfelder Landstraße abgestellten Pkw der Marke Chrysler, wurde in der Nacht zu Mittwoch ein in der Mittelkonsole befestigtes Navigationsgerät entwendet. Dazu schlugen die Täter eine Scheibe ein und gelangten so in das Fahrzeug. Es entstandt Sachschaden in Höhe von nahezu 3.500 Euro.