Navigationsgerät ausgebaut

thl. Winsen. In der Nacht zu Mittwoch, in der Zeit zwischen 20 Uhr und 7.30 Uhr, machten sich Diebe an einem VW Tiguan zu schaffen. Der Wagen stand an der Königsberger Straße. Die Täter öffneten das Fahrzeug auf noch unbekannte Weise und bauten das Navigationssystem aus der Mittelkonsole aus. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.