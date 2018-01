Navigationsgerät ausgebaut

thl. Winsen. In der Nacht zu Sonntag machten sich Diebe an einem VW Tiguan zu schaffen. Das Fahrzeug stand im Einfahrtsbereich eines Grundstückes an der Sangenstedter Dorfstraße. Die Täter öffneten das Fahrzeug auf noch unbekannte Weise und montierten das fest eingebaute Navigationssystem vom Cockpit ab. Der Schaden beträgt rund 1.300 Euro.