Navigationsgeräte aus zwei Autos gestohlen

ce. Maschen. In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte in Maschen in der Straße "Bei den Hünengräbern" einen Mercedes C-Klasse auf und im Erikaweg einen Mercedes-Geländewagen. Aus beiden Fahrzeugen bauten die Täter die

Navigationsgeräte aus. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf rund 6.000 Euro. Die Beamten gehen von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise an die Polizei in Seevetal unter Tel. 04105 - 6200.