Navis aus Pkw gestohlen

thl. Seevetal. In der Nacht zu Sonntag brachen unbekannte Täter zwei Fahrzeuge auf. In Glüsingen traf es einen VW Tiguan. Aus diesem wurde ein mobiles Navigationsgerät, eine Golfjacke und eine Sonnenbrille entwendet. Der Schaden liegt in diesem Fall bei etwa 550 Euro. In Maschen wurde ebenfalls ein VW Tiguan von den Tätern angegangen. Hier wurde ein eingebautes Navigationsgerät gestohlen. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 3.000 Euro.