Neu Wulmstorf: 16-jähriger Radfahrer bei Unfall getötet

thl. Neu Wulmstorf. Am frühen Sonntagmorgen ist ein 16-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B3 (neu) ums Leben gekommen.

Der Jugendliche war gegen 1.50 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung B 73 unterwegs und wechselte kurz vor der Einmündung in die Justus-von-Liebig-Straße auf die Linksabbiegerspur. Ein 21-jähriger Neu Wulmstorfer war mit seinem 3er BMW in derselben Richtung unterwegs. Er setzte trotz Verbots zum Überholen an. In diesem Moment bog der Jugendliche mit seinem Rad nach links ab. Der BMW erfasste ihn auf der Gegenfahrspur. Der Radfahrer wurde einige Meter durch die Luft geschleudert und blieb regungslos auf dem Asphalt liegen.

Gemeinsam mit einem Mitfahrer versuchte der 21-jährige noch, den Jugendlichen zu reanimieren. Der herbeigerufene Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des 16-Jährigen feststellen. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden.

Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt. Die Feuerwehr leuchtete den Einmündungsbereich aus, damit ein Gutachter vor Ort alle Spuren in Augenschein nehmen konnte. Aufgrund des Gesamtbildes geht die Polizei davon aus, dass der 21-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in dem 70 km/h-Bereich unterwegs war. Hinweise auf eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung gibt es bislang nicht. Dennoch wurde vorsorglich eine Blutprobe beim Fahrer entnommen.

Da der Radfahrer keinerlei Personalpapiere bei sich hatte, war seine Identität zunächst unklar. Erst am Abend erschien eine Frau aus Neu Wulmstorf auf der Dienststelle, um ihren Sohn als vermisst zu melden. Die Beschreibung stimmte mit der des verstorbenen Jugendlichen überein. Die Familie des 16-Jährigen wird durch einen Seelsorger betreut.

Gegen den 21-jährigen Pkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet.