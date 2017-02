Neunjähriger rammt Pkw

thl. Tostedt. Am Dienstag, gegen 13.10 Uhr, ereignete sich auf der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein neunjähriger Junge leicht verletzt wurde. Ein 81-jähriger Pkw-Fahrer hatte am Fußgängerüberweg hinter dem Kreisel zwei Fußgänger passieren lassen. Als er gerade wieder anfuhr, überquerte der Junge plötzlich mit seinem Fahrrad in hoher Geschwindigkeit die Fahrbahn. Der Pkw touchierte das Fahrrad, woraufhin der Neunjährige stürzte.