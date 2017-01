Ohne Führerschein Autounfall verursacht

ce. Winsen. Ohne Führerschein einen Verkehrsunfall verursachte ein Winsener (18), als er jetzt in der Straße "An der Kleinbahn" mit dem Audi seines Vaters in einen geparkten Renault Clio fuhr. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Aus Panik darüber Schaden flüchtete der Mann vom Unfallort, konnte jedoch schnell von der Polizei als Fahrzeugführer überführt werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Erlaubnis und wegen Fahrerflucht.

- Im St. Barbara-Weg in Winsen erwischte die Polizei einen Ford Fiesta-Fahrer (28), der keinen Führerschein dabei hatte und den Beamten schon häufiger ohne "Lappen" aufgefallen war. Gegen den Ertappten wurde erneut ein Strafverfahren eingeleitet.