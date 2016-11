Opel Vivaro nachts gestohlen

thl. Neu Wulmstorf. In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte in der Hindenburgstraße einen Pkw Ople Vivaro (Kennzeichen: WL - GW 4) im Wert von rund 20.000 Euro entwendet. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand vor einem Wohnhaus geparkt.