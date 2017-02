Pakete aus Lieferfahrzeug gestohlen

thl. Winsen. Einem Paketzusteller sind am Mittwochvormittag vier Kartons mit Panasonic-Fernsehern von der Ladefläche seines Transporters gestohlen worden. Der Mann hatte in der Bahnhofstraße, zwischen den Einmündungen Gummiweg und Uhlenbusch einige Pakete ausgeliefert. Seinen Sprinter hatte er am Fahrbahnrand abgestellt. Die Täter schafften es auf unbekannte Weise, die Tür zur Ladefläche zu öffnen und entnahmen dort vier Kartons. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro. Als der Zusteller die nächste Lieferadresse anfuhr, bemerkte er das Fehlen und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Zeugen, die Angaben zum Verbleib der Kartons machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 - 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.