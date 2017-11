Papiercontainer in Flammen

thl. Seevetal. Auf einem Firmengelände am Beckedorfer Bogen kam es am Dienstag gegen 19 Uhr zu einem Feuer. Ein Altpapiercontainer mit integrierter Papierpresse geriet aus noch unklarer Ursache in Brand und wurde durch das Feuer komplett zerstört. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.