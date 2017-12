Pkw-Aufbrüche in Maschen

thl. Maschen. In der Nacht zu Dienstag wurden zwei Pkw in Maschen von Unbekannten aufgebrochen. In der Seevestraße traf es einen E-Klasse Mercedes. Der Wagen stand auf einer Stellfläche hinter einem Wohnhaus. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und entwendeten das AMG-Lenkrad.

Im Dieselweg brachen die Täter einen BMW 320i X-Drive, der auf einem Parkplatz stand, auf. Auch hier wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen, um in das Fahrzeug zu gelangen. Im Anschluss montierten die Diebe das M-Lenkrad vom Fahrzeug ab. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.