Pkw aus Carport gestohlen

thl. Bendestorf. In der Nacht zu Dienstag, in der Zeit zwischen 22 Uhr und 1 Uhr, entwendeten Diebe einen schwarzen BMW 320d X Drive von einem Privatgrundstück an der Straße Bardal. Der Wagen stand in einem Carport. Wie die Täter den rund 25.000 Euro teuren Wagen öffnen und davon fahren konnten, ist noch unklar. Das Kennzeichen des Pkw lautet HH-VT 101.