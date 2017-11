Pkw ausgebrannt - Ursache unklar

Ein am Freitagabend in der Querstraße in Holtorfsloh abgestellter Pkw Mazda brannte Sonntagabend im Bereich des Motorraumes plötzlich lichterloh. Die Feuerwehr rückte mit über 20 Einsatzkräften ein und löschte. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt.- Bereits am Samstagvormittag ist ein Pkw BMW auf der A7 bei Evendorf in Brand geraten. Die Fahrerin konnte sich und ihren Hund unverletzt retten, der Wagen brannte vollständig aus. Ursache dürfte ein technischer Defekt sein. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die A7 voll gesperrt.