Pkw brannte in Holm-Seppensen aus

thl. Buchholz. Am Montag gegen kurz nach 5 Uhr morgens wurde die Feuerwehr in den Bahnhofsweg in Holm-Seppensen gerufen. Aus bislang unklarer Ursache war auf dem dortigen Park&Ride-Parkplatz ein VW Touran in Brand geraten. Der Wagen brannte komplett aus. Hinweise auf die Brandursache gibt es derzeit keine. Das Fahrzeug wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt.