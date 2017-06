Pkw geriet in Maschen in Brand

thl. Seevetal. Ein Renault Megane ist am Sonntag gegen 0.30 Uhr in Maschen aus noch unklarer Ursache in Brand geraten und ausgebrannt. Der Wagen stand auf einem Parkplatz an der Maschener Schützenstraße. Der Halter hatte den Wagen dort abgestellt und nach eigenen Angaben am Abend einige Kabel überprüft, nachdem der Wagen nicht anspringen wollte. Die Polizei vermutet, dass ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer war. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.