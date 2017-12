Pkw kracht in Hauswand

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17.10 Uhr auf der Hauptstraße in Neu Wulmstorf.Ein 60-jähriger Mann wollte mit seinem VW Golf, aus der Königsberger Straße kommend, in die Hauptstraße (B73) einfahren. Hierbei missachtete er allerdings die Vorfahrt eines 25-jährigen Mannes, der mit seinem Seat Ibiza auf der Bundesstraße in Richtung Hamburg unterwegs war. Der Golf traf den Seat seitlich, wodurch dieser 50 Meter weit quer über alle Fahrstreifen geschleudert wurde und schließlich gegen die Fassade eines Hauses prallte.Der 25-jährige Seat-Fahrer sowie sein 26-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher kam mit dem Schrecken davon. An der Hausfassade entstand erheblicher Sachschaden. Allerdings handelt es sich um ein Musterhaus, so dass keine Bewohner von möglichen Einschränkungen betroffen sind. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest.