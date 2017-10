Pkw mit Eisenstange "angegriffen" und aufgebrochen

ce. Landkreis. Mit einer Eisenstange schlug ein Mann in der Nacht zu Sonntag, 8. Oktober, in der Bremer Straße in Buchholz auf die Seitenscheibe zweier Pkw ein. Als der Mann einen Anwohner sah, der durch den Lärm geweckt worden war und die Ursache erkunden wollte, suchte der Randalierer das Weite. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 04181 - 2850 entgegen.

- Ein mobiles Navigationsgerät stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag, 7. Oktober, in Maschen aus einem Renault, der auf dem Parkplatz am Bahnhof stand. Zudem beschädigten die Täter die Heckscheibe und den Tankdeckel des Fahrzeuges. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang allen Verkehrsteilnehmern, mobile Navis oder andere Wertgegenstände niemals offen im Auto montiert bzw. liegen zu lassen, da dies Diebe anlocken könne. Hinweise unter Tel. 04105 - 6200 an die Polizei Seevetal.

- Ebenfalls in der Nacht zu Samstag brachen unbekannte Diebe in Rosengarten-Westerhof Teile des Fahrzeuginterieurs im Wert von über 3.000 Euro aus einem VW Tiguan. Auch in diesem Fall hat die Polizei Seevetal unter Tel. 04105 - 6200 ein offenes Ohr für Hinweise.