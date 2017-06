Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Nacht zu Dienstag gegen 0.45 Uhr ein Pkw Ford auf der K86 zwischen Maschen und Stelle gegen einen Baum geprallt. Der Aufprall war so heftig, dass sich der Wagen anschließend überschlug und schließlich auf der Seite liegenblieb (Foto). Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, entgegen erster Meldungen war er aber nicht im Fahrzeug eingeklemmt. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.