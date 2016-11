Pkw rammt Omnibus

thl. Jesteburg. Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ist es am Dienstag gegen 13.45 Uhr in der Brückenstraße in Jesteburg gekommen. Eine 48-jährige Frau aus Buchholz war mit ihrem Audi A3 von einem Grundstück in die Straße eingefahren und hatte dabei die Geschwindigkeit eines herannahenden Busses falsch eingeschätzt. Der 47-jährige Busfahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Glück im Unglück: Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die beteiligten Fahrzeuge erlitten jedoch erhebliche Schäden in Höhe von etwa 16.000 Euro.