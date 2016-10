Pkw und Kennzeichen gestohlen

thl. Neu Wulmstorf. In der Nacht zu Freitag wurde von einem Betriebshof in der Hauptstraße ein grauer 5er-BMW gestohlen. Der Pkw war ohne Kennzeichen. In der gleichen Nacht kam es im Gerhart-Hauptmann-Ring zu einem Kennzeichendiebstahl von einem 3er-BMW. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter diese Kennzeichen, STD-ML 857, an den 5er-BMW angebracht und dann vom Tatort geflüchtet sind.