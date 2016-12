Pkw und Müll in Flammen

thl. Neu Wulmstorf. Waren Brandstifter am Werk? Am Dienstag gegen 3.30 Uhr entdeckten Anwohner im Seevering einen brennenden Pkw Toyota. Ein neben dem Wagen stehender Bootstrailer wurde samt Boot in Mitleidenschaft gezogen.

Nur wenig später gingen in der Bahnhofstraße drei Müllcontainer in Flammen auf. Auch hier löschte die Feuerwehr den Brand ab. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Hinweise an Tel. 040 - 70013860.