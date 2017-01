Polizei ermittelt gegen Gaffer

thl. Seevetal. Am Samstagnachmittag befuhr ein 75-jähriger Buchholzer mit seinem Pkw die Kleckener Straße in Richtung Hittfeld. In Höhe des Kreisverkehrs "Waldesruh" fuhr er ungebremst auf den Wall des Kreisels und kam dort zum Stehen. Am Pkw und an den Verkehrseinrichtungen entstand erheblicher Sachschaden. Einige der nachfolgenden Pkw- Fahrer fanden den Unfall derart interessant, dass sie den Kreisverkehr mehrfach umrundeten und das Geschehen mit ihren Mobiltelefonen als Foto oder Video festhielten. Gegen die Gaffer wird jetzt entsprechend ermittelt.