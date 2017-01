Polizei fahndet mit Videobild nach Diebin

Die Polizei fragt: "Wer kennt diese Frau?" Die Unbekannte hat in den Nachmittagsstunden des 2. Oktober in einer Bankfiliale inKirchgellersen, Klosterplatz, mit einer zuvor gestohlenen EC-Karte gut 2.000 Euro Bargeld abheben können und wurde dabei gefilmt. Die EC-Karte war kurz zuvor aus einem auf dem Turniergelände in Luhmühlen verschlossenen Pkw VW T5 zusammen mit einer Handtasche gestohlen worden.Da alle Fahndungsmaßnahmen bnisher nicht brachten, darf die Polizei jetzt - über drei Monate nach der Tat - das Bild der Täterin veröffentlichen.Die Unbekannte ist bekleidet mit einer blauen Jeans, hellem Oberteil, schwarzer Jacke und weißen Turnschuhen. Zudem trägt diese Person ein Kopftuch bzw. ist der Kopf mit einem hellem Tuch verhüllt. Auffällig sind weiterhin die Sonnenbrille (Pilotenbrille), zwei goldene Ringe an der linken Hand und blau lackierte Fingernägel.Hinweise an Tel. 04131 - 83062215.