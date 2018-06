Nach dem Brand mehrerer Wohnwagen auf dem Parkdeck am Lerchenweg in Meckelfeld am Montagabend (siehe nachstehenden Link) hat die Polizei erste Ermittlungsansätze. Nach der Spurensuche am Dienstag gehen die Beamten mittlerweile von Brandstiftung aus.Ein Zeuge hat angegeben, eine männliche Person mit dunklen Haaren, dunkler Bekleidung und einem hellen Logo oder Schriftzug auf dem Rücken gesehen zu haben, die kurz vor dem Brandausbruch mit einem Fahrrad auf das Parkdeck gefahren ist. Ob dieser Unbekannte etwas mit der Brandlegung zu tun hat oder Zeuge ist, ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105 - 6200 entgegen.