Polizei sucht Unfallzeugen

thl. Meckelfeld. Am vergangenen Sonntag gegen 16.55 Uhr kam es in der Mattenmoorstraße (Fußgängerzone) in Höhe des Altenheimes zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein schwarzer Skoda Fabia beschädigt. Der Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet, der anschließend einen Zettel mit dem Kennzeichen des Verusachers im Altenheim ablieferte, allerdings keinen Namen oder Erreichbarkeit hinterließ. Bei dem Zeugen soll es sich um einen großen (ca. 190 cm) und schlanken älteren Herrn gehandelt haben, der auf einem Fahrrad unterwegs war. Dieser wichtige Zeuge wird gebeten sich beim Polizeikommissariat Seevetal zu melden., Tel. 04105 - 6200.