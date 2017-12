Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

thl. Kampen. Die Polizei Tostedt ist auf der Suche nach Zeugen für eine gefährliche Körperverletzung. Diese spielte sich am Rande einer Veranstaltung am 26.12.2017 in Kampen ab. Das 19 Jährige Opfer ging nach derzeitigen Ermittlungen gegen 04:00 Uhr, auf der Dorfstraße in Richtung der Schützenhalle. Plötzlich wurde er von hinten niedergeschlagen und im Anschluß auf dem Boden liegend getreten. Es soll sich dabei um eine Gruppe von fünf Personen gehandelt haben. Der junge Mann kann die Täter nicht beschreiben, da er sich die Hände schützend vor das Gesicht hielt. Fest steht aber, dass sich in unmittelbarer Nähe zur Tat eine Gruppe von acht bis zehn Personen aufgehalten hat. Diese könnten die Tat bemerkt haben. Diese Personen sind wichtige Zeugen und werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04182/ 28000 bei der Polizei in Tostedt zu melden.