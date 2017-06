Polizei warnt erneut vor Anrufen durch falsche "Kollegen"

ce. Tostedt. Die Polizei warnt erneut vor Betrug durch angebliche "Kollegen". Am Sonntagabend erhielten mehrere Bürger aus dem Raum Tostedt einen Anruf von der Telefonnummer "04182 110". Ein Mann, der sich als "Polizeibeamter Thomas Wagner" ausgab, versuchte die Gesprächspartner davon zu überzeugen, dass zwei Einbrecher festgenommen worden seien, die Zettel mit den Namen der Angerufenen bei sich gehabt hätten. Weiterhin wurde hinterfragt, ob die Angerufenen Wertgegenstände bei sich zuhause aufbewahren. Sieben Personen erkannten, dass es sich bei dem Anrufer um keinen Polizeibeamten handelte, und verständigten die Polizei.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass solche Sachverhalte von der Polizei niemals telefonisch mit dem Betroffenen erörtert werden, sondern immer im persönlichen Gespräch. Ferner ist die Rufnummer "04182 110" frei erfunden und wird beim sogenannten "Call-ID Spoofing" derart manipuliert, dass der

Angerufene hierdurch getäuscht werden soll. Die Polizei rät in einem solchen Fall, sich Namen und angebliche Dienststelle des Anrufers zu notieren und das Gespräch umgehend zu beenden. Im Anschluss sollte die nächstgelegene Polizeidienststelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt werden.