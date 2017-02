Prügelei vor dem Supermarkt

thl. Winsen. Aufruhr in der Winsener Innenstadt: Am Montag gegen 17.05 Uhr bekamen sich vor dem Netto-Markt an der Plankenstraße vier Personen (37, 18, 18 und 14 Jahre alt) zunächst verbal in die Haare, wenig später gingen zwei der Personen aufeinander los und wurden handgreiflich. Dabei wurden sie von umstehenden Jugendlichen "angefeuert". Als die alarmierte Polizei eintraf, wurden die beiden Gruppen zunächst getrennt. Da keiner der Beteilgten eine Anzeige erstatten wollte, sprachen die Beamten einen Platzverweis für den Innenstadtbereich aus.