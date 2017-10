Radfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

thl. Winsen. Ein 53-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag schwer verletzt. Der Mann war mit seinem Sportrad gegen 11.10 Uhr auf der Straße Hoopter Elbdeich zwischen Fliegenberg und Winsen unterwegs. Aus noch unklarer Ursache übersah der Mann einen am Fahrbahnrand geparkten VW Transporter. Der 53-Jährige prallte vermutlich ungebremst in das Heck des Fahrzeugs und stürzte vornüber in die Heckscheibe des Wagens. Der Mann kam mit Kopf- und Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus.