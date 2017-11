Radfahrer ist verstorben

thl. Tostedt. Der bei einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße am 30. Oktober lebensgefährlich verletzte 59-jährige Fahrradfahrer erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen haben ergeben, dass der Radfahrer sehr plötzlich vom Radweg quer über die Fahrbahn fuhr und es so zu dem Zusammenstoß kam.

Gegen den 82-jährigen Pkw-Fahrer, der zunächst von der Unfallstelle geflüchtet war und den Unfall erst einräumte, nachdem eindeutige Spuren an seinem Fahrzeug entdeckt worden waren, wird weiter wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und fahrlässige Tötung ermittelt.