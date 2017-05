Radlader in der Elbmarsch geklaut

thl. Marschacht. In der Nacht zu Montag haben Unbekannte einen Radlader, der verschlossen an der K 81, kurz vor Eichholz, in Höhe der Querungshilfe abgestellt war, gestohlen. Das Fahrzeug der Marke Atlas hat einen Wert von rund 15.000 Euro. Zeugen, die beobachtet haben, wie der Radlader abtransportiert wurde, werden gebeten, sich unter Tel. 04176 - 7700 bei der Polizei Marschacht zu melden.