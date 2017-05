Radler fährt vor Pkw

thl. Buchholz. Eine 56-jähriger Mann ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag schwer verletzt worden. Der Radfahrer war gegen 17.10 Uhr auf der Vaenser Dorfstraße unterwegs. An der Einmündung in die Dibberser Straße fuhr er nach Zeugenangaben direkt nach links in Richtung Buchholz in die Vorfahrtstraße ein. Hierbei wurde er von einer 44-jährigen Frau, die mit ihrem VW Golf aus Buchholz kommend die Hauptstraße befuhr, erfasst. Der 56-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Fahrerin des Pkw erlitt einen Schock.