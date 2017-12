Räder von Pkw abmontiert

thl. Meckelfeld. In der Nacht zu Sonntag drangen Diebe in das umzäunte Verkaufsgelände eines Autohauses an der Glüsinger Straße ein. Dort machten sie sich an einem Audi A5 zu schaffen. Die Täter montierten alle vier Reifen mitsamt Alufelgen von dem Wagen ab und entwendeten diese. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.