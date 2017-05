Räuber in die Flucht geschlagen

thl. Winsen. Am Sonntag gegen 5 Uhr ging ein 26-jähriger Winsener gemeinsam mit seiner Freundin den Gummiweg entlang. Plötzlich wurde das Pärchen von einer unbekannten, männlichen Person angesprochen und umarmt. Der Winsener bemerkte, dass der Täter ihm während der Umarmung die Geldbörse aus der Hosentasche ziehen wollte und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht. Das Opfer beschrieb den Mann wie folgt:

- ca. 18 bis 25 Jahre alt

- nordafrikanisches Erscheinungsbild

- ca. 170 bis 175 cm groß

- schwarzes Haar, an den Seiten rasiert, oben länger und zur Seite gegelt

- rotes T-Shirt mit einem Hannover 96-Logo

- blaue Jeans

- spricht gutes Englisch.

Hinweise auf den Täter an die Polizei unter Tel. 04171 - 7960.