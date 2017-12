Randalierer landete in Zelle

thl. Winsen. Ein 26-Jähriger ist am Montag gegen 1 Uhr früh in Gewahrsam genommen worden, nachdem er in der Nacht unter deutlichem Alkoholeinfluss mit seinem Bruder in dessen Wohnung in Streit geraten war und dort Teile der Einrichtung beschädigt hatte. Als die Polizisten eintrafen, begann der 26-Jährige sofort damit, sie auf das Übelste zu beschimpfen. Die Beamten erteilten ihm einen Platzverweis für das Wohnhaus. Da der Mann dem Platzverweis jedoch keine Folge leisten wollte, landete er schließlich in der Zelle.