Rollerdieb hatte keine Lust zum schieben

thl. Tostedt. Am Mittwoch entwendete ein Unbekannter einen Motorroller, der auf einem Grundstück an der Bahnhofstraße abgestellt war. Da die Batterie des Rollers ausgebaut war, musste der Dieb seine Beute von dannen schieben. Hierzu hatte er nach einiger Zeit offenbar keine Lust mehr. Beamte fanden den Roller in rund einem Kilometer Entfernung vom Tatort am Straßenrand. Er konnte dem Eigentümer wieder ausgehändigt werden.