Roydorf: Es war Brandstiftung!

Polizei ist sich sicher: Feuerteufel fackelte Roydorfer Sporthalle nachts ab

Der Brand der Sporthalle an der Schule am Ilmer Barg in der Nacht zum 12. Oktober (das WOCHENBLATT berichtete) ist das Werk eines Brandstfiters. Das bestätigt Polizeisprecher Jan Krüger dem WOCHENBLATT auf Nachfrage. Die Ermittlungen unter Hinzuziehung eines Gutachters hätten ganz klar die Ursache ergeben. „Täterhinweise haben wir allerdings noch nicht“, so Krüger.• Die Polizei sucht Zeugen, die in der Tatnacht zwischen Mitternacht und 2 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Nähe der Sporthalle gemacht haben. Hinweise an den Zentralen Kriminaldienst unter 04181 - 2850.