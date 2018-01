Schläger wanderte in Zelle

thl. Winsen. Ein 23-jähriger Somalier war am Donnerstag gegen 1 Uhr betrunken an der Wohnung seiner Ex-Frau erschienen und hatte dort für Ärger gesorgt. Polizisten erteilten ihm einen Platzverweis. Kurz nachdem die Beamten den Ort verlassen hatten, kehrte der Mann zurück. Hierbei traf er auf den neuen Lebensgefährten der Frau. Diesem schlug er mit einem Gegenstand auf den Kopf und verletzte ihn dadurch leicht. Der 23-Jährige kam daraufhin in Gewahrsam.