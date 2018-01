Schmuck und Rollstuhl geklaut

thl. Winsen. Durch ein Kellerfenster gelangten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag in ein Haus im Tönnhäuser Weg. Aus dem Keller entwendeten die Täter einen Rollstuhl und einen Tresor. Dieser wurde vermutlich mit dem Rollstuhl abtransportiert. Die Polizei fragt jetzt,

wer in der Nacht diese ungewöhnliche Kombination aus Rollstuhl, Tresor und schiebendem Täter gesehen hat. Hinweise an Tel. 04181 - 2850.