Schneefräse und Mäher geklaut

thl. Marschacht. In der Nacht zu Dienstag schlichen sich Diebe auf ein Grundstück an der Birkenallee. Dort hebelten sie die Fensterscheibe eines Geräteschuppens heraus und stiegen so in den Schuppen ein. Daraus entwendeten sie eine Schneefräse sowie einen Handmäher. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 2.000 Euro.